"اكتشاف العقد" سفينةٌ انتشلت وبجعبتها مدافع منقوشة بشعار البرتغال

الشارقة 24 – رويترز:

وصف علماء آثار برتغاليون اكتشافهم لحطام سفينة، قد غرقت منذ قرون مضت، قبالة ساحل "كاشكايش"، بالقرب من لشبونة، بأنه "اكتشاف العقد" في البلاد.

وتحدث العلماء في مؤتمر صحافي، عُقد الإثنين، في المدينة الساحلية، ويعتقد أن السفينة التي اكتشفت في 3 سبتمبر الجاري، على مسافة 12 متراً تحت سطح البحر، قد غرقت بين عامي 1575 و1625.

وكانت السفينة تحوي توابل، وخزفاً صينياً، ومدافع سفن منقوشة بشعار البرتغال، كما عثر بها أيضاً على عملة "شل"، المستخدمة آن ذاك.

وقاد المشروع مجلس مدينة "كاشكايش"، بمساعدة جامعة نوفا، في لشبونة، والحكومة البرتغالية، والقوات البحرية.