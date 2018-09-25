أنامل متنافسة على "مكعب روبيك"... وبطولة عالمية تتوج الفائزين

الشارقة 24 – رويترز:

أقيمت بطولة رد بول العالمية لـ "مكعبات روبيك"، مؤخراً في مدينة بوسطن الأميركية، وقد سبقتها مباريات تأهيلية شملت 12 دولة على مدى 6 أشهر، ولأول مرة على الإطلاق تضمنت البطولة منافسة خاصة بالنساء فقط، حيث تُوج الفائزون في 4 فئات مختلفة.

وأثبت الأسترالي فيليكس زيمديجز، حامل اللقب في فئة التكعيب السريع، أنه يمتلك أسرع المهارات بعد إحرازه اللقب مرة أخرى، في أقل من 5 ثوان، وتفوق بذلك على الكندي بيل وينج.

أما الألماني ريكي ميلر، فحصل على المركز الأول، في فئة إعادة التشكيل، وفاز الكندي وينج، في فئة أسرع يد واحدة، في حين حصدت لقب النساء للتكعيب السريع الأميركية دانا يي.

واستقبلت البطولة مخترع هذه اللعبة، المهندس المعماري والأستاذ الجامعي المجري، إرنو روبيك، الذي أعرب عن سعادته ببلوغ لعبة المكعب هذا القدر من الشهرة والنجاح.