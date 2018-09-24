نشطاء نباتيون في فرنسا يحتجون ضد القصابين

الشارقة 24 – رويترز:

نظم نشطاء مؤيدون لحقوق الحيوان احتجاجاً أمام محال لقصابين في عدة مدن فرنسية، بينها العاصمة باريس في الآونة الأخيرة.

وكان من بين المشاركين محتجة تدعى أليزي ديني حملت حيواناً صغيراً مذبوحاً على ذراعيها في احتجاج صامت، وارتدت قميصاً كتب عليه "القصابة ليست مهنة" أمام محل قصاب في العاصمة، وقوبل احتجاجها بالغضب والسخرية من جانب صاحب المحل وزبائن له.

في حين تجاهل أصحاب محال آخرون بينهم روما ليبوف، الحائز على جائزة، الاحتجاج ووصفه بأنه "مهين".

الاحتجاج تزامن مع مسيرة نظمها مئات من النباتيين والنشطاء في ميدان الجمهورية لجذب الانتباه إلى حقوق الحيوان ورفض استغلالها.

ويطالب نباتيون من دعاة حقوق الحيوان باستهداف محال القصابين، وفي يونيو طلب أصحاب محال القصابة في فرنسا حماية الشرطة بعد أن حطم نشطاء نباتيون واجهات بعض المحال.