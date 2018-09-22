شاطئ بلدة يونانية يختفي تحت غطاء من شباك العناكب

الشارقة 24 – رويترز:

فوجئ سكان بلدة أيتوليكو في غرب اليونان باختفاء شاطئ بلدتهم تحت غطاء كثيف من شباك العناكب البيضاء.

وغطت شباك العناكب الأشجار والقوارب وحتى لافتات الشوارع على امتداد مئات الأمتار من ساحل البلدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء قولهم إن انتشار شباك العناكب ظاهرة طبيعية تتسبب فيها الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، وهي ظروف تؤدي إلى وجود وفرة في الغذاء للعناكب، ومن ثم زيادة نشاط هذه الحشرات.

وطمأن الخبراء السكان بأن هذه الظاهرة ستختفي بمجرد انخفاض درجات الحرارة وبداية موسم هطول الأمطار.