مزاد بلندن يفشل في بيع سترة "هان سولو"

الشارقة 24 – رويترز:

هذه السترة التي ارتداها الممثل الأميركي هاريسون فورد، عندما كان يؤدي شخصية هان سولو في فيلم "الإمبراطورية تضرب من جديد" أحد أفلام سلسلة "حرب النجوم" لم تفلح في أن تحقق الحد الأدنى للسعر المقرر لبيعها في المزاد المخصص لتذكارات الأفلام والذي أقيم مؤخراً في لندن.

وكانت القيمة المقدرة للسترة قبل العرض ما بين 500 ألف ومليون جنيه استرليني، لكن العروض وصلت إلى 450 ألف جنيه استرليني قبل أن تتوقف.

وقالت متاجر بروب ستور التي نظمت المزاد في بيان "سترة هان سولو لم تصل إلى الحد الأدنى لكن تلقينا بالفعل عدداً من الاستفسارات لما بعد المزاد".

والسترة التي تجمع بين اللونين الأزرق والرمادي هي قطعة الأزياء المهمة الوحيدة التي تعرض في مزاد علني من بين تذكارات ثلاثية الأفلام الأصلية في سلسلة "حرب النجوم".

وحصل جامعو المقتنيات على فرصة لشراء قطع ديكور وملابس من أفلام أخرى مثل "إنديانا جونز" و"فورست جامب" و"العودة للمستقبل 2".