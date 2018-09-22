دراجة نارية تتفوق على طائرة مقاتلة وسيارة فورمولا 1

الشارقة 24 – رويترز:

ما الأسرع بين دراجة نارية مخصصة للسباقات، وطائرة مقاتلة، وطائرة تجارية، وسيارة تسلا كهربائية، وسيارة فورمولا 1، وثلاث سيارات رياضية؟

هذا هو السؤال الذي تمحور حوله سباق للسرعة أقيم في مطار اسطنبول الجديد في إطار النسخة الأولى من مهرجان تركي لتكنولوجيا الفضاء أطلق عليه اسم "تكنوفست".

لكن من تجاوز خط النهاية أولاً كان التركي كنعان صوفو أوغلو، البطل السابق لبطولة سوبر سبورت للدراجات النارية، الذي تفوق بدراجته على منافسيه بفارق أربعة أجزاء من الثانية.

يقول صوفو أوغلو إنه كان يحلم في الماضي بالتسابق ضد طائرة إف-16 وسيارة سباقات فورمولا 1، وهو الأمر الذي تحقق على أكبر مدرج في العالم والذي تم بناؤه ضمن مشروع تشييد المطار الجديد.