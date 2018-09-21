سمكة قرش تهاجم طفلة عند الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا

الشارقة 24 – رويترز:

ترقد على هذه المحفة فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً هاجمتها سمكة قرش في المياه قبالة الساحل الشمالي الشرقي الاستوائي لأستراليا.

وقالت تريسي إيستويك مديرة عمليات الإسعاف بالمنطقة، إنه جرى استدعاء رجال الإنقاذ إلى ميناء سيد في جزيرة ويتصنداي بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم ووجدوا أن الفتاة عضتها سمكة القرش في فخذها ولحقت بها جروح خطيرة وفقدت كمية كبيرة من الدم.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني الذي تشهده المنطقة السياحية الشهيرة التي تقع على بعد 900 كيلومتر إلى الشمال الغربي من برزبين عاصمة ولاية كوينزلاند.

ويأتي الهجوم بعد يوم من إنقاذ إمرأة تبلغ من العمر 46 عاماً عضتها سمكة قرش عندما كانت تسبح في نفس المنطقة.