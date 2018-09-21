عالم فرنسي يربي 400 نوع من الزواحف في منزله

الشارقة 24 – رويترز:

أكثر من أربعمئة نوع من الزواحف تعيش مع الفرنسي فيليب جيليه في منزله بإحدى القرى الواقعة على ضفاف نهر لوار.

ويمتلك جيليه البالغ من العمر 67 عاماً تمساحين يطلق عليهما جيتور، بالإضافة إلى مئات الزواحف التي تشمل أخطر الأنواع بداية من العناكب السامة وحتى الأفاعي ذوات الجرس "المجلجلة".

وجمع جيليه، عالم الحيوانات المتخصص في الزواحف والبرمائيات، هذه الكائنات على مدى عشرين عاماً.

وتعيش أفعى الكوبرا داخل صندوق مخصص لتخزين القهوة بينما تجوب سلحفاة تزن خمسين كيلوجراماً أرجاء حديقته.

ويرى جيليه أنه من الظلم أن نتعامل مع هذه الزواحف بأساليب عنيفة مثل الصيد والقتل، وأوضح أن الناس لا تفهم تلك الحيوانات وتكرهها لكن الأمر سيختلف إذا اقترب الناس منها وبدأوا في التعامل معها بلطف.