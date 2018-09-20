"كبسولات النوم" أمل سكان لندن في بعض الراحة

الشارقة 24 – رويترز:

ابتكر شابان مشروعاً أطلقا عليه "زرنا واسترح" وهو عبارة عن كبسولات للنوم تقدم قسطاً صغيراً من الراحة لسكان لندن، وسط جدول أعمال مزدحم، وقد استلهما الفكرة من فنادق الكبسولات في اليابان، لتكون بديلاً عن استراحة قصيرة لتناول القهوة.

ويقول جرامي دانييل وهو مدير في شركة أزياء إنه زار هذه الكبسولات أكثر من مرة منذ افتتاحها في يونيو هذا العام، ويضيف أنها مفيدة في يوم مشحون بالعمل لتعويض قلة ساعات النوم في الليلة السابقة.

ويمكن للعميل الاستغراق في النوم داخل كبسولات تطلى جدرانها بألوان داكنة وتُعطر برائحة الورود الزكية مقابل 15 جنيهاً إسترلينياً أو نحو 20 دولاراً في الساعة، كما أن الكبسولة مُجهزة بسدادة أذن وغطاء للعين.

وقال مورسيو فيلاميزار البالغ من العمر 28 عاماً والذي شارك في تأسيس مشروع "زرنا واسترح" مع يوان ديمونت إن الفكرة اتتهما بعدما تابعا أسلوب الحياة المحموم لسكان العاصمة البريطانية وساعات عملهم الطويلة.

واستلهما الرجلان الفكرة من فنادق الكبسولات في اليابان، وأقاما حتى الآن 4 كبسولات في حي شورديتش الراقي في العاصمة البريطانية.

ويقول فيلاميزار إن عدد عملاء الكبسولات يتراوح بين 30 و35 أسبوعياً، وأوضح أن هدفه هو أن تنتشر مثل هذه الكبسولات في جميع أنحاء المدينة وأن يتوسع في مدن بريطانية وأوروبية أخرى في نهاية المطاف.