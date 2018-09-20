مخيم للمهاجرين بجزيرة ليسبوس اليونانية "غير صالح للعيش"

الشارقة 24 – رويترز:

يواجه مهاجرون في جزيرة ليسبوس اليونانية معاناة يومية، بينما تسعى الحكومة لتخفيف التكدس في الوقت الذي تدق فيه منظمات الإغاثة ناقوس الخطر بشأن ظروف المعيشة.

ويستضيف مخيم موريا الذي تديره الحكومة نحو 9 آلاف من اللاجئين والمهاجرين، وهو ما يمثل 3 أمثال طاقته الاستيعابية تقريباً، ويدفع ذلك مئات آخرين للجوء للغابة المتاخمة للمخيم ونصب خيامهم وسط أكوام القمامة في غياب الصرف الصحي والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى.

وتحدث المهاجر الأفغاني علي وهو أب لـ 3 أبناء وصل إلى ليسبوس في أغسطس عن الأوضاع المزرية في المخيم.

وقال مهاجرون يعيشون في الغابة إنهم يخشون على سلامتهم خاصة في الليل.

وهدد مسؤول محلي بإغلاق المخيم خلال 30 يوماً، إذا لم تزل السلطات الكميات الهائلة من القمامة.

وفي الأسبوع الماضي دعت أكثر من 10 منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان اليونان لاتخاذ إجراءات حتى تصبح جزيرة ليسبوس صالحة ليسكنها البشر.