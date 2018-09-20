سلسلة صالونات حلاقة في روسيا تعرض "قصة الشعر" مقابل 3 دولارات

الشارقة 24 – رويترز:

قصة الشعر مقابل 3 دولارات فقط، هذا هو شعار سلسلة جديدة من صالونات الحلاقة تنتشر حالياً في روسيا، ويمكن أن تمتد قصة نجاحها إلى افتتاح فروع لها في الخارج.

ولا يعمل في الصالون سوى حلاق واحد ويعرض على زبائنه قائمة تتألف من 5 قصات يمكنهم الاختيار منها بمجرد الوصول إلى الصالون، ودفع قيمة القصة عبر آلة للخدمة الذاتية، لكن ليس بمقدور الزبائن أن يحجزوا مواعيد لأنفسهم مقدماً.

"بوكس" أو الصندوق هي أرخص قصة شعر تشملها القائمة تتكلف نحو 200 روبل أو نحو 3 دولارات، بينما تتكلف قصة شعر "سوبرمان" 500 روبل وأو ما يعادل 7 دولارات ونصف وهي الأغلى داخل هذا الصالون.

ولا يجد الحلاق صعوبة في تنظيف الصالون، حيث يستخدم مكنسة كهربائية مثبتة داخل الجدران.

ويقول فاسيلي ميخايلوف، الذي أسس سلسلة صالونات الحلاقة عام 2016، إن السلسلة تتألف من 12 صالوناً في موسكو وصالوناً في مدينة سيبيرسك السيبيرية، ويعتزم ميخايلوف افتتاح فروع في مدن روسية أخرى مثل كورسك وكراسنودار وسان بطرسبرج.