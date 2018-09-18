"ارسم بسمة" مبادرة نحتت ابتسامة مرضى السرطان بيد طباخ مصري

الشارقة 24 - د ب أ:

ضمن فعاليات مبادرة "ارسم بسمة"، التي ينظمها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان بالمجان، الثلاثاء، في مدينة الأقصر المصرية، شارك الطباخ رجب المصري، الذي يهوى النحت على قشر البطيخ منذ سنوات طويلة، في رسم البهجة على وجوه المرضى وإسعاد قلوبهم.

كان رجب يعمل بالمملكة العربية السعودية وعاد مؤخراً لمدينته الأقصر، حظيت لوحاته المرسومة على قشر البطيخ بإعجاب وانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه فن جميل ودقيق للغاية.

وقد أشار إلى أن السياح خلال إقامتهم في المدينة، كثيراً ما يطلبون نحت صورهم على البطيخ، ويحرصون على التقاط الصور التذكارية أثناء رسم صورهم على تلك الفاكهة ذات القشر الأخضر.

وعبر الطباخ، في بيان وزعته إدارة مستشفى الأورمان، عن سعادته بالمشاركة في مبادرة "ارسم بسمة"، مشيراً إلى أن تفاعل المرضى وسعادتهم بصورهم على البطيخ، جعلته يفكر في تكرار التجربة داخل المستشفيات، من أجل إدخال البهجة على نفوسهم.