متحف "الخدع البصرية" بنيويورك يعرض أكثر من 80 خدعة للجمهور

الشارقة 24 – رويترز:

يفتتح متحف الخدع البصرية أبوابه للزائرين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في العشرين من سبتمبر، ويحوي عدداً كبيراً من مرايا وأنماط هندسية وألوان وأضواء مربكة للعقل، وكل خدعة منها بمثابة تحدٍّ لدماغك ليدرك حقيقة ما تراه عيناك.

ويضم المتحف قسمين أحدهما مهتم بالعلوم والآخر بالفن، وكغيره من المتاحف، فإنه يشجع زائريه على أن يطلقوا لأنفسهم العنان في تجربة كل المعروضات داخله.

وقال روكو زيفكوفيتش مدير المتحف إن المتحف يعرض للجمهور أكثر من 80 خدعة بصرية، ليجربها زواره، ويتعرفوا على الطريقة التي يمارس بها دماغهم الألاعيب عليهم.

وأضاف أن هذه الخدع تقوم على مجموعة من العوامل، وتتضمن كما كبيراً من الثوابت العلمية، وأن هناك أيضاً مجموعة من المرايا إلى جانب عوامل متنوعة من شأنها أن تتلاعب بدماغ من يشاهد تلك الخدع.

أما القاعدة الوحيدة في المتحف فهي "استمتع بوقتك دون أن تكسر شيئاً من المعروضات".

وافتتح أول متحف للخدع البصرية في مدينة زغرب بكرواتيا عام 2015، وأدى اكتسابه شهرة كبيرة إلى افتتاح نسخ أخرى منه في أنحاء العالم.

ويعتبر هذا المتحف في نيويورك، هو النسخة الحادية عشرة من هذه السلسلة من المتاحف التي تنتظر افتتاح 4 أماكن أخرى بحلول نهاية العام.