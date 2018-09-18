ملياردير ياباني يطوف حول القمر برحلة خاصة عام 2023

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة "سبيس أكس" مساء الإثنين أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا سيصبح أول راكب يصعد إلى الفضاء ويطوف حول القمر في رحلة خاصة عام 2023.

وسيقوم مايزاوا، البالغ من العمر 42 عاماً، برحلة على مركبة يحملها صاروخ تقوم "سبيس إكس" ببنائه، ويُطلق عليه اسم بيج فالكون روكيت "بي إف آر"، وبعد اختبار شامل خلال السنوات القليلة القادمة ستنطلق الرحلة حول القمر.

وذكر مايزاوا، بأنه أحب القمر منذ كان صغيراً، وأن رحلة كهذه تحقق حلم حياته، إذ لا يريد مايزاوا أن يكون في هذه الرحلة بمفرده، معرباً في أحد فعاليات شركة "سبيس أكس"، وبحضور رئيسها التنفيذي إلون ماسك، عن عزمه دعوة ما بين 6 إلى 8 فنانين من جميع أنحاء العالم، للقيام بالرحلة المتوقع أن تستغرق أسبوعاً، مضيفاً أن الرحلة ستكون إلهاماً لهم بإنتاج مشروع فني.

وقد رفض ماسك ذكر قيمة التمويل المدفوع من قبل الملياردير، لتطوير صاروخ "سبيس إكس"، وأفاد أن يوساكو مايزاوا هو الشخص الأكثر شجاعة، ورغبة، فهو المغامر الأفضل، إذ تقدم للشركة للقيام بالرحلة.