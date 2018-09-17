سيارة إسعاف تستنجد باللاعبين في البرازيل

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تعطلت سيارة إسعاف بمباراة كرة القدم بين الغريمين البرازيليين فادسكو دا غاما وفلامنغو في الدوري المحلي، فبدلًا من أن تقوم بمساعدة اللاعبين، قام اللاعبين بإنقاذها بعدما تعطلت على العشب خلال نقل لاعب مصاب.

وفي الأجزاء الأخيرة من مباراة أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع في الدوري المحلي بين فريقي مدينة ريو دي جانيرو، سقط لاعب فاسكو برونو سيلفا أرضاً، بعد اصطدام بالرأس مع لاعب من الفريق المنافس، ما أدى إلى فقدانه الوعي لبعض الوقت.

واستدعى الفريق الطبي سيارة الإسعاف إلى أرضية الملعب لنقل اللاعب للمستشفى، وبعدما قام المسعفون بتحميل المصاب في السيارة، لم يتمكن سائقها من تشغيل المحرك مجدداً وهي في حالة توقف، ما اضطر لاعبي الفريقين للتعاون من أجل دفعها، ما مكن السائق من تشغيل المحرك.