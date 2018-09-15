مهرجان "كوميك كون" الترفيهي يستقطب الآلاف في جنوب إفريقيا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تجمّع الآلاف من محبي القصص المصوّرة وألعاب الفيديو، لحضور الدورة الأولى من مهرجان "كوميك كون" في إفريقيا في مدينة جوهانسبرغ.

وفي مؤشر على الإقبال الكبير على هذه الفنون، بيعت كلّ البطاقات قبل الافتتاح، ويتوقّع أن يبلغ عدد الزوار 54 ألفاً، كثيرون منهم يأتون متنكّرين.

وقالت كارول ويفينغ مديرة المهرجان الذي يختتم فعالياته يوم غد الأحد "لقد نقلنا للمرة الأولى مهرجان كوميك كون إلى القارة الإفريقية، وهذا أمر مثير حقاً".

وأضافت "نفدت كلّ البطاقات، إنه أمر رائع".

ويُدعى الحضور للمشاركة في مسابقات أزياء وتنكّر وألعاب فيديو.

والمهرجان مناسبة أيضاً لإطلاق ألعاب فيديو جديدة، وتجارب جديدة بتقنية الواقع الافتراضي، بحضور نجوم تلفزيون وفنانين.