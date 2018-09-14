طرح مقتنيات الممثل الراحل روبن وليامز في مزاد

الشارقة 24 – رويترز:

تعرض أربع جوائز جولدن جلوب فاز بها الممثل الراحل روبن وليامز في مزاد الشهر المقبل مع مجموعة خاصة بالممثل الشهير تضم أشياء استخدمها في أفلامه وساعات وألعاباً وأعمالاً فنية.

وسيشمل المزاد الذي تنظمه دار سوذبيز للمزادات في نيويورك في الرابع من أكتوبر أيضاً خنجراً استخدمه الممثل الكوميدي في فيلمه "هوك" الذي عرض عام 1991 بالإضافة إلى عباءة ارتداها الممثل دانييل رادكليف في أحد أجزاء سلسلة أفلام هاري بوتر.

وتتوقع دار سوذبيز أن يحقق المزاد الذي يضم 300 قطعة نحو ثلاثة ملايين دولار يخصص جزء منها لمنظمات كان الزوجان يدعمانها مثل هيومن رايتس ووتش ومؤسسة مشروع المحاربين المصابين.