"سبيس إكس" تعتزم إطلاق أول رحلة سياحية للتحليق حول القمر

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة "سبيس إكس" يوم الخميس، أنها ستطلق أول رحلة سياحية خاصة في العالم تقل راكباً للتحليق حول القمر.

وقالت الشركة على تويتر: إن الرحلة التي ستنطلق على مركبة الإطلاق "بي إف آر" ستكون "خطوة مهمة إلى الأمام لتمكين الأشخاص العاديين من حلم السفر إلى الفضاء".

وأضافت: "فقط 24 إنساناً ذهبوا إلى القمر في التاريخ، ولم يقم أحد بزيارة القمر منذ رحلة أبولو في عام 1972".

وقالت الشركة إنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل يوم الإثنين المقبل.

وبسؤاله عبر تويتر عما إذا كان سيكون هو الراكب في تلك الرحلة، رد إيلون ماسك، مؤسس الشركة بنشر رمز تعبيري للعلم الياباني.

وسبق أن أعلنت الشركة فبراير أنها سترسل راكبين في رحلة خاصة حول القمر، لكن لم يتم الكشف عن اسمي الشخصين كما أن الرحلة لم تنطلق بعد.

ولم يتضح ما إذا كان الشخص المعني بالرحلة الجديدة هو أحد هذين الشخصين.