الباعة الجائلون في كوبا يروجون لسلعهم بالغناء

الشارقة 24 – رويترز:

يُعيد الباعة الجائلون في كوبا، إحياء فن قديم، وهو ترديد نداءات أو أغنيات طريفة عن بضائعهم للترويج لها.

ويضفي البعض لمسة حديثة على هذا الفن التقليدي، من خلال ترديد ألحان موسيقى الريجي.

ويعود هذا الفن، إلى قرون مضت، وكان مصدر الإلهام بأغنيات شهيرة مثل "إل مانيسيرو"، أو "بائع الفول السوداني"، التي لحنها الفنان الكوبي مويزيس سايمونز، في أواخر العشرينيات من القرن الماضي.

لكن هذا النوع من الغناء، تراجع بعد أن قضت الثورة التي قادها فيدل كاسترو عام 1959 على معظم المشاريع الخاصة، لكن مع تحرير الاقتصاد المركزي تدريجياً، في العقود القليلة الماضية عاد الغناء للترويج للبضائع إلى الحياة مرة أخرى.

ويستطيع الكوبيون الآن، الحصول على تراخيص لصناعة سلعهم وبيعها في الشوارع، من الآيس كريم بنكهة جوز الهند إلى العصائر، وهم يفضلون ذلك على فتح متجر، في ظل القيود على المشاريع الخاصة.