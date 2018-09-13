الشرطة الهندية تقبض على لصين سرقا قطعاً ملكية بملايين الدولارات

الشارقة 24 – رويترز:

ألقت الشرطة الهندية هذا الأسبوع القبض على لصين بتهمة الاستيلاء على هذه القطع الأثرية الملكية التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات من متحف خاص بمدينة حيدر أباد بجنوب البلاد.

وسرق اللصان، اللذان تظاهرا بأنهما سائحان، حاملا ذهبيا للوجبات الخفيفة يزن كيلوغرامين تقريباً وفنجاناً وطبقاً وملعقة، وجميع هذه القطع مصنوعة من الذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة وذلك بعد أن درسا مداخل متحف "نظام" الذي يوجد داخل قصر يرجع تاريخ إنشائه إلى 100 عام وتعرض به الهدايا الثمينة التي تلقاها مير عثمان على خان آخر حاكم لدولة حيدر أباد.

وقال أنجاني كومار قائد شرطة حيدر أباد إن كل هذه القطع الثمينة كانت سليمة لدى ضبطها بحوزة اللصين، وأوضح كومار أن تلك القطع كان يمكن أن تباع في مزاد مقابل ما يصل إلى 13 مليون دولار.

وأشار إلى أن قضية السرقة لا تكمن في أنها مجرد ممتلكات ثمينة لكنها قضية تتعلق بالتاريخ والتقاليد والثقافة التي تتميز بها ولاية حيدر أباد.