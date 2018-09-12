الباخرة "نفرتيتي" تبدأ أولى رحلاتها في ولاية هندية

الشارقة 24 – رويترز:

انطلقت أول رحلة بحرية للباخرة "نفرتيتي" المصممة على الطراز المصري، في الهند، هذا الأسبوع، في ولاية جوا الساحلية بغرب البلاد.

والباخرة "نفرتيتي" سفينة فريدة من نوعها تم بناؤها في الهند، وتبلغ سعتها 212 مقعداً، وتشمل قاعة مكيفة ومسرحاً مع مرفق عرض بتقنية ثلاثية الأبعاد، ومنصة، ومطعماً، وشرفة للحمامات الشمسية ومناطق للأنشطة الترفيهية على متنها.

وقالت راكبة هندية تدعى كافيتا ديلاني، إن المرء يشعر كأنه موجود في مصر بمجرد الدخول إلى سفينة نفرتيتي.

وأطلق على السفينة اسم الملكة المصرية نفرتيتي زوجة الفرعون أخناتون والتي عاشت خلال القرن الـ 14 قبل الميلاد.