كولومبيا فقدت خُمس مساحات الجليد في 7 سنوات

الشارقة 24 – أ ف ب:

فقدت كولومبيا خُمس مساحاتها الجليدية، في سبعة أعوام بسبب التغيّر المناخي، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

وجاء في تقرير لمعهد الدراسات المائية والمناخية، أن المساحة الإجمالية لستّة جبال جليد في كولومبيا انحسرت من 45 كيلومتراً مربعاً في العام 2010 إلى 37 في العام 2017، أي ما نسبته 18%، وذلك بسبب الظواهر الطبيعية والتغيّر المناخي.

وفي العامين الماضيين، بلغت نسبة الانحسار 5.8%، من مساحات الجليد الموزّعة على سلسلتي سييرا نيفادا ديل كوكوي، وسييرا نيفادا سانتا مارتا في الشمال الشرقي، وأربعة براكين في الوسط.

وقدّر مدير المعهد عمر فرانكو، أن يختفي الجليد عن بركان سانتا إيزابيل في السنوات العشر المقبلة، في حال استمرّت الأمور على ما هي عليه.

ودعت وزارة البيئة الكولومبية، الدول المسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة، بأن تحترم تعهّداتها، مذكّرة أن كولومبيا ليست مسؤولة سوى عن 0.46%، من هذه الانبعاثات التي تسبب ارتفاع حرارة الأرض.