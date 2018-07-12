كايلي جينر أصغر مليارديرة عصامية على الإطلاق

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت مجلة فوربس الأربعاء بأنّ نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ستصبح أصغر مليارديرة في الولايات المتحدة، بفضل ازدهار شركة مستحضرات التجميل التي أنشأتها قبل عامين.

ودشنت جينر، التي تبلغ من العمر 20 عاماً شركة كايلي لمستحضرات التجميل في عام 2016، مع مجموعات تجميل الشفاه، التي تبلغ قيمتها 29 دولاراً.

وقد باعت منذ ذلك الحين مستحضرات تجميل بما يعادل أكثر من 630 مليون دولار.

وجينر هي أخت غير شقيقة لكل من كيم وكلوي وكورتيني كارداشيان.

وذكرت مجلة فوربس بأنّها تقيم شركتها بنحو 800 مليون دولار وأنّ جينر تمتلك 100% منها.

وأوضحت المجلة أنّه، بالإضافة إلى الملايين من البرامج التلفزيونية، والإعلانات، وأرباح شركتها بعد الضرائب، فإن مكاسب جينر تصل إلى 900 مليون دولار.

وأكدت المجلة بأنّه خلال عام آخر من ذلك الرواج، ستصبح جينر أصغر مليارديرة عصامية على الإطلاق، سواء من الذكور أو الإناث.