أطباق روسية تزيد المناعة وتمنح الدفئ والشبع شتاءً

الشارقة 24 – رويترز:

يبدو أن الثقافة الكلية للطعام الروسي مستمدة بالكامل من الطقس قارس البرودة في البلاد، حيث تعطي أفضلية للأطباق التي تقدم الراحة والدفء دون أي فرصة للشعور بالجوع بعدها.

ويمكن العثور على مكونات قائمة الطعام الروسي في الغابة والبحر والمحيط البيئي بروسيا، من الفطر المعروف بعش الغراب والتوت واللحوم والأسماك أو الكابوريا.

تشتهر روسيا بحساء الشمندر يسمى "بورش" إذ يضفي على الطبق لونه الأحمر، ويصبح وردياً فاتحاً عندما يقوم المرء بإضافة المزيد من الكريمة الحامضة له، لإعطاء ثراء للحساء، إذ أن الشمندر عادةً منتشر بجميع أرجاء روسيا.

ويمزج العجين مع اللحم عادةً في المطبخ الروسي، فالزلابية المسلوقة المحشوة باللحم والمعروفة باسم "بيلميني"، وتتقاسم الكثير من الصفات مع "بيروجه" لكنها أكبر حجماً، وغالباً ما تكون محشوة بمواد كثيرة.

ويصنع شراب الكومبوت الحلو المذاق من الفواكه، أما مشروب المورس فهو مصنوع من عصير التوت.