الطماطم.. ألوان مختلفة بمذاقات متنوعة وأحجام عدة

الشارقة 24 - د ب أ:

لقد ولت الأيام عندما كانت الطماطم عديمة الطعم والرطبة تهيمن على الأسواق، أما هذه الأيام فإن أي محل بقالة دائماً ما يكون لديه ما يكفي من الأنواع المختلفة من الطماطم، سواء أكانت حمراء أو خضراء أو صفراء اللون، دائرية أو بيضاوية الشكل، كبيرة أو صغيرة الحجم.

ويقدم مركز إقليمي لمعلومات المستهلك بألمانيا مجموعة نصائح، بشأن كيف التعرف على الفرق، خاصة فيما يتعلق بالجزء الخفي وهو المذاق.

الطماطم الشيري: مذاقها مثل الفاكهة وحلو، ونظراً لصغر حجمها فهي رائعة كأداة تزيين.

طماطم روما المعروفة بالطماطم الإيطالية: بيضاوية الشكل وتتميز عن غيرها بافتقارها للبذور وبكثرة اللب، وأفضل ما تستخدم فيه هو معجون الطماطم أو عندما تكون صلبة في السلطة.

الطماطم الكبيرة الصلبة "بيف": حجمها كبير وشكلها مضلع وهي رائعة في الحشو سواء بلحم مفروم أو زبادي عشبي، ويمكن عصرها واستخدامها في الصلصة والحساء والأطعمة المطهوة ببطء.

الطماطم الصفراء: حلوة وذات حموضة منخفضة .

الطماطم السوداء: بفضل قشرتها السميكة لديها قوام صلب، وذات مذاق حريف.