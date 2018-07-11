نفوق أقبح كلبة في العالم

الشارقة 24 – أ ف ب:

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على منحها لقب أقبح كلب في العالم، نفقت الكلبة زازا من نوع بولدوغ عن تسعة أعوام.

وفارقت الكلبة الحياة خلال نومها الثلاثاء، بحسب ما كشفت صاحبتها ميغن براينارد التي تعيش في أنوكا بولاية مينيسوتا الأميركية، لوسائل إعلام أميركية.

وقالت براينارد في تصريحات تلفزيونية: "ما زلنا تحت الصدمة ولم نستوعب بعد فوزها بهذا اللقب".

وكانت زازا قد اختيرت في الثالث والعشرين من يونيو الماضي، كأقبح كلب في العالم خلال مسابقة سنوية نظمت في بيتالوما في ولاية كاليفورنيا الغربية، تقام منذ أكثر من خمسين عاماً للترويج لاقتناء الكلاب التي لا يرغب أحد فيها.

وقالت وقتها صاحبتها "هي جدّ قبيحة لدرجة باتت جميلة"، موضحة أنها سمّتها تيمناً بالممثلة الشهيرة زازا غابور.