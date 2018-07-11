موسم "باري بلاج" بباريس تحول أجمل أنهار العالم إلى شاطئ

الشارقة 24 – رويترز:

استقبلت العاصمة الفرنسية باريس، مع بداية فصل الصيف، افتتاح موسم شاطئ باريس المعروف بـ "باري بلاج"، وهو تظاهرة سنوية تحول ضفتي نهر السين إلى شاطئ ليستمتع رواده بأشعة الشمس.

يمتد الشاطئ الصناعي على طول نهر السين وقناته المائية في شمال شرق المدينة، إذ يكمل جمال الشاطئ هذا العام، 800 مقعد خاص بحمام الشمس والاسترخاء، و500 مظلة شمسية، كما زود المكان 52 شجرة نخيل، وتدخل الاحتفالات والألعاب والنشاطات المختلفة ضمن هذه التظاهرة كنوع من الترفيه وجذب الزوار.

وتعبر "استيل مارتينيز" إحدى زائرات الشاطئ عن رأيها في التجربة، وهي بائعة في متجر أتت لتأخذ قسطاً من الراحة بعيداً عن العمل، بأن الوضع خارج المنزل أفضل من داخله، وأن الاستمتاع بلطافة الجو ومنظر القوارب الصغيرة المارة تشعر الشخص بأنه في إجازة.

وقد استغنت باريس العام الماضي عن الرمال التي توفرها مجموعة لافارج للإسمنت بسبب أنشطتها في سوريا، وغابت الرمال عن الشاطئ هذا العام أيضاً، إذ لم يؤثر وجود الرمال من عدمه على متعة الزوار بالشاطئ.

وذكر السيد سيلفان سيرنياك الذي قدم إلى باريس لزيارة نجله وحضور حفل خاص، بشأن غياب الرمال، بأن لا حاجة لنا بالرمال وقت الاسترخاء فلطافة الشاطئ ووجود المظلات ومقاعد الاسترخاء كافيه لذلك.

افتتح شاطئ باريس "باري بلاج" هذا العام في اليوم التالي لفوز فرنسا على أوروجواي 2-0 في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا حالياً، وسيظل مفتوحاً حتى نهاية موسم الصيف، 2 سبتمبر.