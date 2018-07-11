جورج كلوني يتعرض لحادث سير بدراجة نارية في إيطاليا

الشارقة 24 – رويترز:





ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الممثل والمخرج الأميركي جورج كلوني "57 عاماً"، أصيب في حادث دراجة نارية في جزيرة سردينيا الإيطالية حيث يشارك في تصوير حلقات درامية تلفزيونية.

وقع الحادث، بعد أن غادر كلوني الفندق الذي يقيم فيه مستقلاً دراجة نارية، عندما اصطدم بسيارة، وتم نقله إلى المستشفى جراء تعرضه لإصابة، كان يشتبه أنها بليغة، لكنه غادر المشفى بعدما تبين أنه أصيب بكدمة بسيطة في الركبة، في حين أن الشرطة المحلية لازالت تحقق في الحادث.

ويصور كلوني في جزيرة سردينيا، حلقات درامية تلفزيونية مأخوذة عن رواية كاتش 22 للكاتب جوزيف هيلر.

اكتسب جورج كلوني شهرته بعدما شارك في الدراما التلفزيونية "إي. آر"، وبعدما حاز على جائزتي أوسكار الأولى لدوره في فيلم "سيريانا" عام 2006، والثانية كمنتج لفيلم "أرجو" عام 2012.