القفز فوق النار... أقدم طقوس الخصوبة الأوكرانية

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع بعض سكان العاصمة الأوكرانية كييف وهم يرتدون أزياءً تقليدية للمشاركة في أحد أقدم طقوس الخصوبة في بلادهم، والذي يدعى إيفان كوبالا.

ومثلما كان يفعل أسلافهم في الأزمنة الغابرة، خرج بعض من الشباب والشابات إلى الهواء الطلق للرقص على أنغام الموسيقى الشعبية والقفز فوق النيران، وهي طقوس عاشت في وجدان المجتمع الأوكراني على الرغم من محاولات قمعها من رجال الدين والسياسة على مر العصور.

وانهمكت الشابات على صنع تيجان من الزهور البرية التي جرى جمعها في ضوء القمر، حيث يعتقد أن لها قوة سحرية خاصة تساعد على زيادة الخصوبة.

وكانت بين الشابات المشاركات، أنستازيا ميلنيتشوك، التي ذكرت بأنها صنعت تاجاً من الزهور لتجلب لها السعادة وطفلاً في المستقبل يحقق جميع أمانيها.

وتضمنت مظاهر إيفان كوبالا القفز فوق النيران فرادى أو أزواجاً، وهي إحدى الطقوس التي يعتقد أنها تساعد على التطهير من الذنوب وزيادة الخصوبة.

لا تنفرد أوكرانيا فقط بهذا التقليد، حيث يتم إحياؤه كذلك في العديد من دول المنطقة، ومنها روسيا وبولندا وروسيا البيضاء.