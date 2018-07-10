أطباق بلاد الدب تنافس في بطولة كأس العالم

الشارقة 24 - رويترز:

لم يعرف الكثير من مشجعي كرة القدم شيئاً تقريباً عن المطبخ الروسي قبل بطولة كأس العالم المقامة حالياً في موسكو، لكنهم، يقبلون على المطاعم المحلية لتذوق كل شيء من الكافيار إلى وجبة اللسان على طريقة البلد المضيف.

ورغم الاعتقاد السائد، بأنّ الوجبات الروسية دسمة، وبلا طعم، أقبل الكثير من المشجعين على المطاعم المحلية لتجربة الطعام الروسي.

ومع أن الكثير من الأطباق الروسية تهدف بالفعل إلى مساعدة الناس على تحمل الشتاء القاسي في البلاد دون أن تأبه كثيراً بمسألة المذاق، عبّر المشجعون عن إعجابهم ببعض الأطباق.

وكان منهم المشجع البرازيلي مارسيلو ماجالياس، حيث أفاد "جربنا طبقاً كان على شكل قارب، من المعكرونة وصفار البيض والجبن الخفيف، كان لذيذًا جدًا، لذا طلبت طبقاً ثانياً، وثالثاً، وكان هناك طبق آخر يتكون من أصابع المعكرونة التي تحتوي على لحم بالداخل.

وأضاف إنّها تجربة رائعة...تماماً مثلما الناس هنا رائعون بحق".

وعلى الرغم من أن البعض، يقولون إنّهم يشعرون بالحنين إلى أطعمة بلادهم، اتفق كثيرون على أنهم سيصطحبون معهم بعضاً من أوعية الكافيار، التي تشتهر بها روسيا عند عودتهم إلى أرض الوطن.