ملكة بريطانيا تغيب عن تعميد حفيدها لويس الثالث

الشارقة 24 – رويترز:

شهد قصر سانت جيمس بوسط لندن، حفل تعميد الأمير لويس، ثالث أبناء الأمير وليام، وأصغر حفيد لملكة بريطانيا، وغياب الملكة إليزابيث عن مراسمه.

ولويس المولود في 23 أبريل هو ثالث أبناء وليام وزوجته كيت، والخامس في ترتيب ولاية العرش، وجرى تعميده بمياه من نهر الأردن.

وحضر الاحتفال الأمير تشارلز، والد الأمير وليام، وزوجته كاميلا، وكذلك الأمير هاري، وزوجته ميجان.

لكن قصر كنسينجتون أعلن أنّ الملكة، وزوجها الأمير فيليب، لن يحضرا حفل التعميد الذي أقيم في كنيسة ذا شابل رويال داخل القصر.

وذكر مصدر ملكي، أنّه جرى الاتفاق في وقت سابق على عدم حضور الملكة البالغة من العمر 92 عاماً، مؤكداً أن غيابها لا علاقة له بالأمور الصحية.

وغابت إليزابيث، أقدم ملوك العالم، وأطولهم بقاء على العرش عن قداس خاص الشهر الماضي بسبب ظروف "الطقس"، لكنها، اشتركت في عدد من المناسبات العامة بعد ذلك.