مغامران يطوفان بلاد الدب الروسي بقبعات أوشانكا

الشارقة 24 – رويترز:

صعد الإنجليزيان نايجل هولدر ولاري ماكنولتي على متن شاحنة التخييم الخاصة بهما، ليواصلا الأحد طريقهما باتجاه موسكو في رحلة تستغرق 20 ساعةً، لحضور مباراة منتخب إنجلترا المقبلة في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم.

وبدأ المشجعان، وهما من غرب إنجلترا، ويعملان في مجال المقاولات رحلتهما بالشاحنة الشهر الماضي، وحضرا فوز إنجلترا السبت على السويد في دور الثمانية على استاد سمارا.

وستكون المحطة التالية لهما في العاصمة الروسية موسكو مع وجود عقبة واحدة، وهي عدم حصولهما على تذاكر لمشاهدة مباراة إنجلترا مع كرواتيا.

وأفاد هولدر قبل أن ينطلق باتجاه موسكو التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر شمال غربي سمارا، "نحن بحاجة ماسة لتذاكر لمباراة الدور قبل النهائي".

وغادر الاثنان إنجلترا في 12 يونيو، ومنذ ذلك التاريخ، وهما يقودان الشاحنة، وجابا مدن فولجوجراد ونيجني نوفجورود وكالينينجراد وموسكو وسمارا وهي ضمن المدن المستضيفة للنهائيات لخوض مباريات منتخب إنجلترا.

وفاقت إنجلترا التوقعات خلال البطولة، وبلغت الدور قبل النهائي لأول مرة منذ نسخة 1990 التي استضافتها إيطاليا وفازت بها ألمانيا.

وارتدى الصديقان في طريقهما لموسكو قبعات أوشانكا الروسية التقليدية المشهورة التي تغطي الأذنين في فصل الشتاء كتذكار من بلد قالا إنه منحهما ترحيباً حاراً.

وأكد ماكنولتي "بأنّها مغامرة، لا نعرف إلى متى سنبقى هنا، نحاول الاستفادة منها إلى أقصى درجة".