عشاق دراجات هارلي ديفيدسون يحيون ذكرى صانعها الـ 115

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع عشرات الآلاف من عشاق دراجات هارلي ديفيدسون من جميع أنحاء العالم في العاصمة التشيكية براغ، للمشاركة في مسيرة يحيون بها الذكرى الـ 115 للشركة المصنعة لتلك الدراجات النارية الشهيرة.

وتعتبر براغ، وهي الموطن الأقدم لأندية هذه الدراجات في العالم، والذي تأسس منذ 90 عاماً، إذ تستضيف الاحتفالية الأكبر لتلك الذكرى خارج موطنها الأصلي في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية، حيث تنطلق احتفالية مشابهة لها بنهاية أغسطس المقبل.

وقدّر منظمو الفعالية أن ما يزيد على 60 ألفاً من راكبي الدراجات النارية تجمعوا مع نحو 40 ألفاً آخرين من الزائرين من أكثر من 70 دولة حول العالم ليشهدوا هذا الحدث في قلب أوروبا.

وذكرت حفيدة أحد مؤسسي الشركة كارين ديفيدسون، أنها تعتقد أن علامة هارلي ديفيدسون التجارية تتميز بالقوة لدى الكثيرين من مختلف أنحاء العالم، وأنها سعيدة بمرور 115 سنة على صناعة تلك الدراجات، حيث أنها تحتفل بذلك مع الأصدقاء من مختلف أنحاء أوروبا.

وتم اختيار نحو 4 آلاف محتفل بالقرعة ليشاركوا في استعراض خاص بالملابس الجلدية وبناطيل الجينز والخوذات ويجوبوا الشوارع بدراجاتهم، فتعلوا أصوات المحركات والأبواق الأرجاء في وسط المدينة.

وقال أحد المشاركين: "إنها حرية، ونمط للحياة، هي طريقة نقضي بها أوقات فراغنا، وهي شغف كبير"، وأضاف أنه قطع وعدد من المشاركين مسافات بعيدةٌ جداً، حيث أنه عبر من الصين إلى روسيا، ومنها إلى فنلندا والدنمارك عبوراً بالنرويج وألمانيا ليصل إلى التشيك.

أصبحت أوروبا سوقاً مهمة لهذه الدراجات التي تلعب بالفعل دوراً مهيمناً في السوق الأميركية، وشهدت الشركة في عام 2017 بيع ما يقرب من 40 ألفاً من دراجاتها الجديدة في أوروبا، وهو ما يتجاوز 16 % من مبيعاتها، وتأتي عائدات هذه الدراجات من السوق الأوروبية في المرتبة الثانية بعد السوق الأميركية.