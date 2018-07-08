ملابس بيضاء وأوشحة حمراء تثير ثيران إسبانيا

الشارقة 24 – رويترز:

قال الصليب الأحمر، السبت، إن ثوراً أصاب شخصاً في أول أيام مهرجان الركض مع الثيران بمدينة بامبلونا بشمال إسبانيا.

وأصيب 4 آخرون بجروح بسيطة وخدوش إثر سقوطهم على الأرض، ونقل المصابون الـ 5 للمستشفى.

وشارك في الركض نحو ألفي مغامر، ارتدى معظمهم اللون الأبيض وربطوا مناديل حمراء حول أعناقهم وطاردتهم 6 ثيران و6 عجول في مسار ضيق بوسط بامبلونا.

ولم تتجاوز مدة الركض دقيقتين ونصف الدقيقة، وكانت الأرضية رطبة بفعل أمطار هطلت الليلة الماضية.

وتشير الإحصائيات إلى أن، السبت، كان اليوم الأخطر في المهرجان الذي يستمر أسبوعاً، إذ يشهد المهرجان إصابة 7 أشخاص تقريباً سنوياً.