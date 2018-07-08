كأس العالم يزين وجوه الحسناوات بالأعلام

الشارقة 24 - رويترز:





تجد خبيرة التجميل الروسية ديليارا جيلفانوفا في حمى بطولة كأس العالم التي تجتاح بلادها حالياً مصدراً ملهماً لأعمالها، وترى أن ما تقوم به من فن، يتجاوز تشجيع بلد ما، أو رياضة ما، ليصبح وسيلةً لتوحيد البشر.

فالخبيرة البالغة من العمر 29 عاماً، منهمكة للغاية هذه الأيام برسم أعلام الدول المشاركة في البطولة، على الوجوه باستخدام مساحيق التجميل.

لكن الأمر بالنسبة لجيلفانوفا يتجاوز مجرد الرسم على الوجوه، ليصبح وسيلةً لتوحيد البشر، حيث تؤكد أنّ وجودها وسط الفتيات اللاتي يأتين إليها، يشعرها بأنّها متوحدة معهن.

وأوضحت جيلفانوفا، أن الزمن الذي تستغرقه عملية وضع المساحيق على وجوه زبوناتها، يتراوح بين 15 دقيقةً وعدة ساعات بحسب التصميم، كما هو الحال مع العلم الإسباني الذي اعتبرت أنه، أصعب علم قامت برسمه على وجوه الفتيات، لأنّه يحمل الكثير من التفاصيل الصغيرة.

وتشير خبيرة التجميل الروسية، بأنّ ما تقوم بعمله هو فن يتجاوز مجرد تشجيع بلد ما، أو رياضة ما، وتأمل أن تبتدع طريقةً أكثر تعقيداً للرسم على الجسد في المستقبل.