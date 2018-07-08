فريق الكهف التايلندي يبصر النور من جديد

الشارقة 24 – د. ب. أ:

أفاد مسؤول حكومي تايلاندي الأحد، أنّه تجري حالياً عملية لإنقاذ فريق كرة القدم، المكون من 12 صبياً ومدربهم، المحاصر داخل كهف في شمال تايلاند، منذ أكثر من أسبوعين.

وذكر حاكم الإقليم نارونجساك أوسوتاناكورن، الذي يترأس أيضاً عملية الإنقاذ "أؤكد أننا مستعدون للعملية اليوم" .

وتابع "الطقس جيد، و مستوى الماء جيد، والغواصون مستعدون،الأولاد مستعدون جسدياً، وعاطفياً، وذهنياً للخروج".

وأوضح نارونجساك بأنّ كل صبي سيجري اصطحابه من قبل غواصين اثنين، وسيتم إخراجهم تدريجياً، الواحد تلو الاخر.

ويتوقع مسؤولو الإنقاذ، أن تنتهي العملية التي بدأت الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) بحلول الساعة التاسعة مساءً.