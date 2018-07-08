مطيحةً بعرش فلندا

ليتوانيا تنفرد بصدارة بطولة العالم لحمل الزوجات

  • الأحد 08, يوليو 2018 في 8:22 ص
قليلات هن الزوجات المحظوظات بهذه المسابقة، بطولة حمل الزوجات، إذ يتمتعن بساعة ركوب على أكتاف من خدمهن سنين، لأن غيرهن يطمحن لكلمة ثناء تبدد تعبهن، وكانت فلندا محتكرة المنافسة، لكن ليتوانيا انهت هيمنها بالسيطرة عليها.
الشارقة 24 - رويترز: 
 
حمل 53 رجلاً زوجاتهم على أكتافهم، وركضوا بهن في سباق لمدة ساعة ببلدة سونكايارفي الصغيرة في فنلندا السبت وسط تهليل آلاف المشجعين.
 
وجذبت بطولة العالم لحمل الزوجات، التي تجرى للعام الثالث والعشرين آلاف الزائرين إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة فقط، واكتسبت متابعين في أنحاء العالم.
 
وتجرى مسابقات رسمية، يتأهل من خلالها المتنافسون في دول من بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسويد، واستونيا. 
 
وأشار المنظمون بأنّ 53 زوجاً مع زوجاتهم من 13 دولةً، شاركوا السبت في هذه البطولة.
 
وفاز الزوجان فيتواتاس كيركيلياوسكاس، ونيرينجا كيركيلياوسكيني من ليتوانيا بالسباق، الذي تضمن الركض، والخوض في بركة من المياه، واجتياز العديد من العقبات. 
 
وهزم الزوجان بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين، الفائز بالبطولة 6 مرات.
 
وفور انتهاء السباق صاح كيركيلياوسكاس بسعادة غامرة قائلاً "هذه زوجتي... إنها الأفضل".