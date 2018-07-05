شانيل... تناغم الأزياء الفاخرة مع المعالم باريسية الشهيرة

الشارقة 24 – رويترز:

قدمت دار أزياء شانيل آخر صيحات الموضة لمجموعتها الشتوية في عرض بالعاصمة الفرنسية باريس.

تهادت عارضات شانيل أمام رسم لمعالم باريسية شهيرة كأكشاك بيع الكتب القديمة على ضفاف نهر السين، لتقدم بذلك دار الأزياء المرموقة آخر صيحات الموضة لمجموعتها في أجواء تحتفي بالعاصمة الفرنسية.

شانيل، التي تشتهر بعروض الأزياء الفاخرة، قدمت مجموعتها للشتاء على خلفية تضمنت أيضاً رسماً لمبنى معهد فرنسا المقبب والمطل على السين.

وكشفت شانيل عن سترات صوفية تقدمها الدار بشكل أساسي، في كل مجموعات مصممها المخضرم كارل لاجرفيلد، بدرجات من الرمادي تميز الأناقة الباريسية منذ أربعينيات القرن الماضي.

لكن المجموعة اشتملت أيضاً، على قطع أخرى مميزة، مثل سترات، وتنانير مستقيمة بفتحات، وفساتين سهرة مكسوة بالريش، وأثواب عصرية بها مسحة من اللمعان.

وفي أسبوع آخر صيحات الموضة في باريس، تستعرض قلة من دور الأزياء المنتقاة، ما يميزها عن مجموعات أخرى متخصصة في الملابس الجاهزة.

وقدمت شانيل أحدث عروضها، بعد أسابيع من كشفها عن نتائجها المالية للمرة الأولى في تاريخها الممتد منذ 108 سنوات، ليتضح أنها أحد أكبر الأسماء في عالم السلع الكمالية من حيث المبيعات.

شانيل، التي يملكها رجلا أعمال فرنسيان، نفت أن تكون في طريقها للبيع، أو الإدراج في سوق الأسهم، قائلة إنها ترغب في الاحتفاظ بخصوصيتها واستقلالها.