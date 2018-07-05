جوتييه يشعل أسبوع باريس بأزيائه المتطايرة في الهواء

الشارقة 24 – رويترز:

بسترات مثيرة وثوب بدا، وكأنه يتمايل على مدرج عرض الأزياء مثل دخان في الهواء، احتفى المصمم الفرنسي جان بول جوتييه بالتدخين بكل أشكاله في عرض أزياء ظهر وكأنه يسخر من التوجهات المفرطة في التزمت.

وهيمنت السترات النسائية، التي كان المصمم الفرنسي إيف سان لوران أول من أبدعها في الستينيات على مجموعة جوتييه بتصاميم جمعت اللونين الأبيض والأسود للمعاطف والفساتين المزركشة.

واستلهم المصمم الدخان في تصميمه لفستان شفاف مزخرف بنقوش حلزونية، أو لفستان زفاف أبيض خفيف كالريشة يتلاشى في الهواء.

وكان جوتييه يشير بشكل متعمد إلى فترة كان التدخين فيها مقبولاً على نطاق أوسع.

وصرح بعض العرض في باريس "لا أدخن، لكنني دائماً ما أكون محاطاً بأناس يدخنون... لا أقول دخنوا، أو لا تدخنوا، بل على الناس أن يفعلوا ما يحلو لهم".