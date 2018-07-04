امرأة حية في ثلاجة الموتى بأفريقيا

الشارقة 24 - أ. ف. ب:

عُثر على امرأة حية، بعد إعلان وفاتها بالخطأ بعد تعرضها لحادث سير، وذلك بعد بضع ساعات من وضعها في ثلاجة المشرحة في جنوب أفريقيا.

وأفاد أحد القيمين على خدمة الطوارئ بأن عناصر الإسعاف استدعيت إلى الموقع الذي وقع فيه حادث السير في أحد ضواحي كارلتنفيل بجنوب غرب جوهانسبرغ، إذ عثروا على 3 جثث خارج إحدى السيارات.

وذكر غيريت برادنك مسؤول العمليات لدى شركة "ديسترس ألرت" الخاصة لخدمات الإسعاف الطبية، بأنهم اتبعوا كلّ الإرشادات المعمول بها، وأجريت جميع الفحوصات اللازمة للتأكد من النفس والنبض، وبالتالي تم الإعلان عن وفاة الضحايا، وعليه تم نقل الجثث الثلاث إلى المشرحة.

فعندما كان أحد عمال المشرحة يضع الجثث في الثلاجة، تبين له أن المرأة ما زالت تتنفس، فنقلت بسرعة إلى مستشفى في كارلتنفيل لتلقي العلاج.

وقد فتحت شركة "ديسترس ألرت" تحقيقاً في ملابسات الحادثة، وأشار برادنك أن طاقم المسعفين محبط جداً، فمهمتهم تقضي بإنقاذ حياة الأشخاص وليس الإعلان عن موتى.