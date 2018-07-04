تايلاند تدرس تحويل "كهف الصبية" إلى مزار سياحي

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء، أن تايلاند تدرس تحويل الكهف المحاصر بداخله 12 فتى مع مدربهم لمدة أسبوع ونصف إلى مزار سياحي.

وقال نارونجساك أوسوتانكورن، قائد مهمة البحث والإنقاذ وحاكم إقليم تشيانج راي، الذي يوجد به الكهف، خلال مؤتمر صحافي: "لقد تم العثور على الصبية الآن. يمكننا الاستراحة قليلاً ويمكن أن ننظر في خطط أخرى".

تصريح نارونجساك جاء عقب تقرير إخباري محلي تحدثت فيه مسؤولة سياحية عن هذه الخطة.

وذكرت كارونا ديتشاتيونج، مسؤولة السياحة في إقليم تشيانج راي، لصحيفة "ذا بانكوك بوست"، أنه بعد أن عثر فريق الإنقاذ على 12 لاعب كرة قدم ومدربهم ليل الإثنين، أصبح الكهف مصدر اهتمام للمسافرين المحليين والأجانب.

وأضافت: "سيعمل مكتب السياحة المحلي مع القطاع الخاص لتنفيذ طريق استكشافي والترويج للموقع فور انتهاء مهمة الإنقاذ".