سائح ياباني يلقى حتفه عند صخرة أولورو الأسترالية الشهيرة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت الشرطة الأسترالية الأربعاء، أن سائحاً يابانياً توفي لدى محاولته تسلق تكوين اولورو الصخري الشهير في قلب الصحراء الأسترالية.

وتم إبلاغ هيئات الإغاثة الثلاثاء غير أن الرجل البالغ من العمر 76 عاماً كان قد توفي لدى وصول عناصرها.

الحادث لم يكن الأول بل قُتِل ما لا يقل عن 35 شخصاً في هذا التكوين الصخري الأحمر البالغ ارتفاعه 348 متراً منذ افتتاحه أمام السياح في خمسينيات القرن الماضي، كذلك أصيب كثيرون في الموقع عينه.

ويستقطب الموقع حوالي 300 ألف شخص سنوياً.

ويعتبر الكثيرون أن تسلق تكوين أولورو الصخري من الأنشطة اللازمة في أي زيارة لأستراليا، غير أن مجموعات من السكان الأصليين يعارضون تماما تسلق هذا الموقع، وهو نشاط سيصبح محظوراً اعتباراً من أكتوبر العام المقبل.