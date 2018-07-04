الكرملن يحتضن مونديال المهاجرين واللاجئين

الشارقة 24 – رويترز:

أطلق مهاجرون من أفريقيا وآسيا نسختهم الخاصة من كأس العالم الثلاثاء، وخاضوا مباريات كرة قدم في الساحة الحمراء بموسكو، في حدث يهدف لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون في روسيا.

نظمت المباريات شبكة(فير) المناهضة للتمييز، ولجنة المساعدة المدنية الروسية، اللتان تساعدان المهاجرين واللاجئين.

وشارك لاعبون من سوريا، وأفغانستان، وساحل العاج، والكونجو، ونيجيريا في سلسلة مباريات قرب الكرملين.

وبذلت روسيا جهوداً خلال كأس العالم لإظهار انفتاحها على العالم، وعدم تساهلها مع التمييز، والخوف من الأجانب.

وأفادت سفيتلانا جانوشكينا المدافعة عن حقوق المهاجرين، ورئيسة لجنة المساعدة المدنية، "أنّ الحدث يهدف للفت الانتباه لمشكلات التمييز، ورهاب الأجانب" مشيرةً إلى أن اللاعبين المشاركين بالحدث، لم يحصلوا بعد على حق اللجوء.

وأكد تراوري كادجال من ساحل العاج، أنّه سعيد بلعب الكرة في وسط موسكو.

وأضاف " الأمر ممتع حقاً بالنسبة لنا، إذ يجلب لنا السعادة، لذا فإننا نطلب من روسيا أن تعطينا فرصةً، إن لاعبي كرة القدم أمثالنا، الموجودين هنا، يمكنهم أيضاً التعبير عن أنفسهم".