تاجر خردة ألماني أصاب هدفه وأخطأ الأنبوب

الشارقة 24 - رويترز:

تسبب تاجر خردة ألماني في مدينة فيسبادن في خسائر بقيمة 6 آلاف يورو، أي ما يعادل 7 آلاف دولار تقريباً، الإثنين، عندما قام بتفكيك خط غاز حي دون قصد، مما أشعل حريقاً في منزل قيد الإنشاء.

وقد تم تكليف التاجر بإزالة بعض أنابيب الغاز، ولكن اختلط عليه الأمر وتغاضى عن الخط المعطل الذي كان من المفترض أن يركز عليه عندما بدأ عمله.

وبسبب بعض الشرارات الضالة والحرارة السائدة، سرعان ما بدأ الحريق وانتشر إلى بعض أغطية السقف التي تم تركيبها أثناء العمل المستمر.

وتمكن المالك والتاجر من إغلاق خط الغاز، ولكن تم استدعاء هيئة الإطفاء لإخماد الحريق، ولم تكن هناك إصابات.