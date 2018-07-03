خسائر قيمتها 6 آلاف يورو

تاجر خردة ألماني أصاب هدفه وأخطأ الأنبوب

  • الثلاثاء 03, يوليو 2018 في 11:47 ص
  • سيارة الإطفاء بعد إخماد الحريق، أرشيفية
    سيارة الإطفاء بعد إخماد الحريق، أرشيفية
تكثر القطع الحديدية في البيئة، في الشوارع، البيوت والمحال، وجامع الخردة سلاح ذو حدين فهو نافع يقلل التلوث، وضار لا يفوق النفع ضراوة إلا نادراً، كحادثة تاجر الخردة الألماني، كُلف بتفكيك أنابيب غاز معطلة، فأخطأ وفك الحي فوقعت الكارثة.
الشارقة 24 - رويترز:
 
تسبب تاجر خردة ألماني في مدينة فيسبادن في خسائر بقيمة 6 آلاف يورو، أي ما يعادل 7 آلاف دولار تقريباً، الإثنين، عندما قام بتفكيك خط غاز حي دون قصد، مما أشعل حريقاً في منزل قيد الإنشاء.
 
وقد تم تكليف التاجر بإزالة بعض أنابيب الغاز، ولكن اختلط عليه الأمر وتغاضى عن الخط المعطل الذي كان من المفترض أن يركز عليه عندما بدأ عمله.
 
وبسبب بعض الشرارات الضالة والحرارة السائدة، سرعان ما بدأ الحريق وانتشر إلى بعض أغطية السقف التي تم تركيبها أثناء العمل المستمر.
 
وتمكن المالك والتاجر من إغلاق خط الغاز، ولكن تم استدعاء هيئة الإطفاء لإخماد الحريق، ولم تكن هناك إصابات.