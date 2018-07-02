لاعبات أنيقات بأثواب زفاف في مباراة ودية بروسيا

الشارقة 24 – رويترز:

ارتدت روسيات أثواب زفاف طويلة تعبيراً عن عشقهن لرياضة كرة القدم، إذ شاركن في مباراة ودية بمدينة كازان الروسية التي تستضيف مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقسمت النساء المرتديات للأثواب البيضاء والأحذية الرياضية أنفسهن إلى فريقين يضم كل منهما 5 لاعبات روسيات، وكان زمن شوط المباراة 15دقيقة، وقد لعبن وهن ممسكات بأطراف أثوابهن الطويلة على أرضية من الحصى أمام حشد صغير.

وقالت جولناز شاريبوفا وهي لاعبة ضمن الفريق الفائز في المباراة وإن كانت لم تلعب الكرة من قبل قط: "كان مظهرنا لطيفاً لكن ثوب الزفاف لم يكن مريحاً في اللعب".

وذكرت ماريانا رازنوجورسكايا حارسة مرمى الفريق أن كرة القدم ليست حكراً على الرجال فقط والأهم أن تكون الصداقة والتعاون بين لاعبيها.

وحصل الفريق الفائز على نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكنه مصنوع من الزهور.

أقيمت تلك المباراة الاستثنائية قبل أولى مباريات دور الـ 16 التي استضافتها كازان وتغلبت فيها فرنسا على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتستضيف روسيا حالياً كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى، إذ تقام المباريات في 11 مدينة.