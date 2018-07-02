قبائل "تينغر" الإندونيسية تُلقي القرابين وقبائل أخرى تحصده

الشارقة 24- أ. ف. ب:

صعد آلاف الأشخاص، الأحد، إلى جبل برومو، وهو بركان نشط ثائر في شرق جزيرة جاوة الإندونيسية، لإقامة طقوسهم التقليدية وهي إلقاء الذبائح في فوّهة جبل النار لاتقاء شرّه.

ففي كلّ سنة، وأثناء احتفالات يادنيا كاسادا التقليدية، يتسلّق أفراد من قبيلة "تينغر" هذا البركان المرهوب الجانب، ويلقون في فوهته ما تيسّر لهم من فاكهة وخضار وأزهار، وبعض الحيوانات الحيّة أحياناً، كمعتقد مستوحىً من إحدى الأساطير.

وإذا كان البركان لا ينال شيئاً من هذه القرابين، إلا أن سكاناً من قبائل أخرى قد يلتقطون منها ما أمكن، إذ يقصدون الفوهة بحثاً عما يمكن أن يحصلوا عليه من هذه التقديمات مستخدمين شباكاً كشباك الصيد.

وتعود طقوس تقديم القُربات للبركان إلى القرن الـ 15، من أسطورة ذكرت أن الآلهة وعدت أميرة وزوجها بـ 25 ولداً، شرط أن يلقوا أصغرهم في البركان، كما تذكر الرواية أيضاً أن الابن الأصغر ألقى بنفسه في الفوهة فداءً لازدهار شعبه.