"الكارما" الكمبودي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

الشارقة 24 – رويترز:

نجح نساجون من كمبوديا في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن تمكنوا من حياكة أطول وشاح في العالم بطول 1150 متراً تقريباً.

وتواجد ممثل عن موسوعة جينيس في العاصمة الكمبودية فنومبينه تحديداً لقياس طول الوشاح، وهو لباس كمبودي تقليدي يطلق عليه اسم كارما.

وبسط الوشاح بكامل طوله في أحد شوارع العاصمة الكمبودية في احتفالية حضرها الآلاف من المواطنين.

وكانت عملية حياكة الوشاح قد بدأت في 14 فبراير بمشاركة الآلاف من المتطوعين والنساجين المتمرسين.

ومن المقرر أن يتم الاحتفاظ بالوشاح في موقع خاص للعرض أمام المواطنين والسياح، لكن لم يعلن بعد عن هذا الموقع.