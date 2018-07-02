"فيكتوريا آند ألبرت" تحضن كريستيان ديور في لندن

الشارقة 24 - رويترز:

تستعرض دار كريستيان ديور الفرنسية الشهيرة للأزياء تاريخ تصميماتها الساحرة وأثوابها البراقة في متحف (فيكتوريا آند ألبرت) بلندن عام 2019، بعد الإقبال الكبير الذي شهده معرض مماثل لها في باريس.

يرصد العرض، الذي يقام بين الثاني من فبراير و14 يوليو، تطور دار الأزياء، بداية من تصاميم مؤسسها، الذي سميت باسمه الدار.

ديور الذي دشن العلامة التجارية عام1947 ، وارتدت تصميماته نجمات مثل جريس كيلي، وأفا جاردنر، يشتهر كذلك بتصميم زي باللونين الأبيض والأسود، ويتألف من سترة على شكل ساعة رملية وتنورة منفوخة، ترك أكبر الأثر على أزياء خمسينيات القرن الماضي.

وكان معرض الفنون الزخرفية في باريس، قد نظم عرضاً مماثلاً، ليصبح المعرض الذي أُغلقت أبوابه في مطلع 2018، أحد أكثر متاحف المدينة زيارةً في كل العصور.

وذكرت الدار أن نسخة (فيكتوريا آند ألبرت)، ستستعرض أيضاً سحر ديور في بريطانيا.

وسيلقي المعرض الضوء كذلك على تصاميم لاحقة لديور، منها لمصممة ملابس السيدات الحالية ماريا جراتسيا كيوري.