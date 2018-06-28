حديقة لندن تقدم للحيوانات العصائر والمكسرات المجمدة

الشارقة 24 – رويترز:





قدمت حديقة حيوان لندن عصائر فواكه ومكسرات مجمدة للغوريلات والقرود السنجابية في محاولة لحماية تلك الحيوانات من الموجة الحارة التي تتعرض لها العاصمة البريطانية حالياً.

وأقبلت القرود السنجابية والغوريلات على خليط مثلج من الحمص وبذور زهرة دوار الشمس وثمار الجوز وعصير الفواكه الخالي من السكر.

ويقول جاكوب ويكفيلد أحد العاملين بجمعية علم الحيوان في لندن إن إعطاء هذه الحيوانات المثلجات يساعدها على الاحتفاظ بدرجات حرارة أجسامها، بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية التي تحتوي عليها.

وفي الوقت نفسه فإن حيوانات أخرى بالحديقة مثل النمور وطيور البطريق تستمتع بهذا الطقس والذي وصلت درجات الحرارة فيه إلى 30 درجة مئوية.

وشهد يوم الإثنين تسجيل أعلى درجات الحرارة على الاطلاق هذا العام في بريطانيا ويتوقع خبراء الأرصاد أن يستمر هذا الطقس الحار حتى نهاية الأسبوع.