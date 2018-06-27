"باندا عملاقة" قد تكون حبلى في حديقة الحيوانات بواشنطن

الشارقة 24 – رويترز:





قال مسؤولون في حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمعهد سميثسونيان إن هذه الباندا التي تعيش في العاصمة الأميركية واشنطن قد تكون حبلى، لكنهم حذروا محبي الحيوانات الثديية الصوفية بلونيها الأبيض والأسود من أن الحمل لم يتأكد بعد.

وقالت المتحدثة باسم حديقة الحيوان ديفين ميرفي في مقابلة تليفونية إن الباندا مي شيانغ العملاقة التي جرى تلقيحها صناعياً في أول مارس تبدي علامات على الحمل لكن تلك العلامات تتطابق أيضاً مع تغيرات هرمونية وسلوكية للحمل الكاذب.

وقالت المتحدثة إنه من المحتمل أن يعرفوا خلال الشهر القادم إن كان هناك حمل حقيقي أم حمل كاذب.

ومضت تقول إن الوسيلة الوحيدة لمعرفة ذلك بشكل مؤكد هي ظهور جنين على جهاز للموجات الصوتية.

كما حدثنا عن هذا الحمل بيير كوميزولي عالم بمعهد سميثسونيان وأحد العاملين بالحديقة.

وقالت حديقة الحيوان إنها تغلق القسم في الداخل لمكان عيش الباندا العملاقة لتوفير بيئة أكثر هدوءً لمي شيانغ بعدما بدت عليها علامات تشير إلى أنها قد تكون حبلى.

ولا يزال بوسع زوار الحديقة مشاهدة ذكري الباندا العملاقة، تيان تيان وبي بي في منطقة العرض المفتوحة.

والباندا العملاقة من الأنواع المعرضة للخطر، إذ يقدر الصندوق العالمي للحياة البرية عددها بنحو 1864 فقط في البرية. وتوجد بضعة مئات من الباندا في الأسر، معظمها في الصين.